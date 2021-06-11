شكرا لبحثكم عن خبر كسوف حلقي للشمس يحجب رؤية هلال شهر ذي القعدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ساهم حدوث كسوف حلقي للشمس في اجزاء من العالم الخميس، في حجب رؤية هلال شهر ذي القعدة مساءا في معظم الدول العربية والاسلامية.

وقال مركز الفلك الدولي ‏رؤية ان "هلال شهر ذي القعدة غير ممكنة اليوم باستخدام أي وسيلة، خاصة بعد حدوث كسوف الشمس قبل قليل".

واكد المركز ان: "رؤية الهلال غير ممكنة بالعين المجردة أو بالتلسكوب في معظم الدول الإسلامية وكافة الدول العربية ، على الرغم من غروب القمر بعد غروب الشمس ومن حصول الاقتران السطحي قبل غروب الشمس، وذلك بسبب قلة إضاءة الهلال و/أو بسبب قربه من الأفق".

واعلنت سلطنة عمان والامارات والسعودية والاردن وغيرها من الدول مساء اليوم عدم ثبوث رؤية هلال شهر ذي القعدة، وبالتالي يكون يوم الجمعة المتمم لشهر شوال، والسبت 12 يونيو غرة ذي القعدة.

وكان كسوف حلقي للشمس حدث نهار اليوم في الاجزاء الغربية من الكرة الارضية، وتمت رؤيته بوضوح في ولايات امريكية وعدد من دول الأمريكتين، ولم يرى في الدول العربية.