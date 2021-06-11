شكرا لبحثكم عن خبر بشرى سارة بشأن توفير الغاز المنزلي في السوق المحلية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - انتهت عملية صيانة مصنع الغاز Gas Plant #2 في وحدة المعالجة المركزية CPU بصافر، عقب صيانة شاملة لهذه الوحدة الانتاجية.

وقالت شركة صافر ان عملية التشغيل وعودة المنشاة لخط الانتاج ستسهم في عودة إنتاج الغاز المنزلي ورفد السوق المحلية به.

واكدت في منشور على صفحتها في فيسبوك: ان المصنع بالعمل بكفائه عاليه يزيد من انتاج الغاز المنزلي ومعالجة كميه اكبر من الغاز مما سيرفع العمليه الانتاجيه بشكل اكبر مما سبق.

واضافت: تمت الصيانه الشاملة من قبل فرق العمليات والإنتاج اليمنيه التي اصبحت تعمل بكفائه احترافيه عالية.