شكرا لبحثكم عن خبر تفتيش مفاجئ الى مصنع مرطبات في عدن"صور" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قام فريق من الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة الخميس بنزول ميداني لشركة العيسائي للمرطبات المحدودة بالعاصمة المؤقتة عدن، والتي تعد واحدة من اقدم المنشآت الوطنية وذلك ضمن خطة النزول الميداني المفاجئ بغرض الرقابة والتفتيش.

وخلال النزول تم التأكد من مدى التزام الشركة بشروط ممارسة التصنيع الجيد، وتتبع سير العملية الانتاجية ومراقبة مدى التزام الشركة بشروط ومتطلبات المواصفات القياسية المعتمدة الخاصة بضوابط التصنيع ومعايير الجودة.

كما تم التفتيش على المختبر للتأكد من سلامة وصحة المنتج ومطابقته لمواصفات الجودة المطلوبة، ومعاينة التزام الشركة بظروف التخزين الموائمة والفحص الأخير للمنتجات الخاصة بالشركة لدى الهيئة.

وسحب فريق الهيئة عينات بغرض الفحص والاختبار وكذا التحقق من مدى وفاء والتزام الشركة بمتطلبات التصنيع الجيد GMP الممنوحة للشركة سابقا من قبل الهيئة.

اعلام الهيئة