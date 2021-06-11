شكرا لبحثكم عن خبر عاجل / إغتيال قيادي امني بقوات الدعم والإسناد في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - افتال مسلحون مجهولون مساء امس الخميس قيادي امني في قوات الدعم والإسناد في مديرية المنصورة بالعاصمة عدن. وقال مصدر محلي ان القيادي في قوات الدعم والاسناد ومسؤول الرقابة والتفتيش في محور ابين حيدره جبران قتل برصاص مسلحين مجهولين بجانب منزله في منصورة عدن. ولا توجد تفاصيل اوفى حتى اللحظة، كما لم يصدر اي تصريح امني رسمي بشان الواقعة.

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