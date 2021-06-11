شكرا لبحثكم عن خبر خروج اخر مصابي كوفيد19 من مركز العزل في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن امس عن مغادرة اخر مصابي كوفيد19 من مركز العزل في عدن.

ووفقا لموقع عدن تايم أكد مصدر طبي مسؤول في مركز العزل بمستشفى الجمهورية بمدينة خورمكسر خروج اخر حالة من المركز اليوم، عقب ايام من انحسار عدد الاصابات المؤكدة بالفايروس إلى أدنى مستوى لها.

وتراجع عدد حالات الإصابة والوفيات بالفايروس هذا العام مقارنة بالعام الماضي، في وقت تتواصل فيه عملية لقاح المواطنين ضد الفايروس.

وتوجد في عدن اربعة مراكز عزل اثنين منها في مستشفى الجمهورية والثالث في مركز الامل والرابع في مستشفى الصداقة.