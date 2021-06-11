شكرا لقرائتكم خبر عن وداعا للفياجرا.. تعرف عليه هذا هو البديل الطبيعي والمتوفر في كل المنازل واقوى من الفياجراء بـ 6 مرات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد معاناة الكثير من الرجال من الضعف الجنسي، والاتجاه الى المنشطات الجنسية على نطاق واسع كشفت إحدى الدراسات اليونانية عن حل بديل عن العقاقير الجنسية وأقوى بـ 6 مرات.

ووفقا للموقع الألمانى "بيلد دير فراو"، فإن زيت الزيتون هو البديل الأقوى بـ6 مرات عن الفياجرا والعقاقير الجنسية، فبعد تحليل بيانات 660 رجلاً يبلغ متوسط أعمارهم 67 عامًا، انقسموا لقسمين، تناول القسم الأول ما لا يقل عن تسع ملاعق من زيت الزيتون أسبوعياً ولم يتناول القسم الثانى الزيت.

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وكانت النتيجة أن الرجال الذين تناولوا زيت الزيتون بإستمرار على مدار الاسبوع واجهوا مشاكل أقل بكثير عن الفئة التى لم تتناول أى كمية من الزيت، بالإضافة الى رفع نسبة هرمون التستوستيرون المحفز الأول للعلاقات الجنسية.

كما كشفت الدراسة التى سردها الموقع الالمانى أن زيت الزيتون يعالج الكثير من المشاكل الجنسية على المدى الطويل، عكس العقاقير الجنسية والفياجرا التى تعالج المشكلة الجنسية لفترة وجيزة وتعتبر من المسكنات وليست ضمن العلاج الفعال.

وأبرزت الدراسة أيضاً نوعية الأنظمة الغذائية التقليدية لمنطقة البحر المتوسط التى تعتمد على الأسماك والخضروات والفواكه والتى تضيف زيت الزيتون ضمن مكونات طعامها، حيث قالت إنها من أفضل الانظمة الغذائية حول العالم.

ومن ضمن المميزات التى أبرزتها الدراسة عن زيت الزيتون، فائدته الكبيرة لعضلة القلب من خلال إبطاء تشكيل الكولسترول في الكبد وحماية الشرايين من الترسبات الخطيرة والتقليل من خطر الإصابة بتجلط الدم.



المصدر : اليوم السابع