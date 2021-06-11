شكرا لقرائتكم خبر عن احذر منها.. 5 أطعمة تهدد حياتك أبرزها الذرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تُعد ظاهرة الحساسية للأطعمة أكثر شيوعاً عند الرضع والأطفال، إلا أنها قد تظهر في أي عمر، ويمكن أن تتطور الحساسية في بعض الحالات ضد أطعمة تم تناولها لسنوات عديدة دون ظهور أي مشاكل.

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وتحدث الحساسية بسبب مهاجمة جهاز المناعة للطعام الذي يتم التعرف عليه على أنه جسم غريب، ومن أعراض الحساسية للطعام، التقيؤ، والمغص، والقشعريرة، وضيق التنفس، والأزيز، والسعال، وصعوبة البلع، وتورم اللسان، وضعف نبض القلب، وشحوب الجلد أو ازرقاقه، والدوخة.

وفي أسوأ الأحوال قد يصاب الشخص بما يعرف بصدمة الحساسية وهو رد فعل خطير ويمكن أن يهدد الحياة بسبب صعوبة التنفس ودخول الجسم في حالة صدمة.

وتوجد عدة أنواع من الأطعمة التي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالحساسية ولكنها غير شائعة، ومنها ما يلي:

الذرة.

الجيلاتين.

اللحوم، مثل لحم البقر، والدجاج، ولحم الضأن.

البذور مثل بذور السمسم، ودوار الشمس.

التوابل مثل الكراوية، والكزبرة، والثوم، والخردل.



المصدر : الامارات نيوز