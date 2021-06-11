شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيير.. مادة نستخدمها في حياتنا اليومية وتضاف على القهوة .. تسبب فشل وظائف الكلى والكبد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعتبر القهوة سريعة التحضير خيار سهل ولذيذ لأغلب الأشخاص، وخصوصاً في الصباح حيث أنهم يعتمدون عليها بشكل أساسي للحصول على الكافيين.

مبيض القهوة

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ولكن من غير المعروف لدى الكثيرين أن مبيض القهوة الذي يدخل في تركيب أكياس القهوة سريعة التحضير يحتوي على مادة “ألومو سيليكات الصوديوم”، وهذه المادة قابلة للاشتعال، وتُضاف إلى كثير من المنتجات لمنع التكتل، وتسبب هذه المادة فشلاً في وظائف الكلى والكبد، مع الإمساك عند فرط استهلاكها.

وبالإضافة إلى ذلك يحتوي مبيض القهوة على الزيوت والدهون المهدرجة، التي تضر بالجهاز الدوري من قلب وشرايين، وكميات هائلة من سكر الذرة ذي السعرات الحرارية العالية.

وكذلك احتوائه على مادة كازينات الصوديوم التي تتسبب في اضطرابات المناعة، وسوء امتصاص المواد الغذائية.

والبدائل الصحية للقهوة سريعة التحضير هي:

1. تجنب استعمال عبوات القهوة سريعة التحضير التي تحتوي على مبيض.

2. استخدام الحليب بدلاً من مبيض القهوة.

3. استخدام الحليب المكثف باعتدال لتجنب تركيز السكر العالي به.

4. استخدام حليب جوز الهند.

المصدر : متابعات

