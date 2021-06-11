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الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شبكة تمول الحوثيين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 يونيو 2021

الخليج 365- متابعات

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس، عقوبات على أفراد وصفتهم بأنهم أعضاء في شبكة تهريب تجمع ملايين الدولارات لصالح جماعة الحوثي اليمنية، وذلك للضغط على الحركة الموالية لإيران للقبول بوقف إطلاق النار والمشاركة في محادثات سلام.

 

وتسعى الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس جو بايدن، لإحراز تقدم في جهود الأمم المتحدة الرامية لإنهاء الحرب في اليمن.

 

وجدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الدعوة للحوثيين للقبول بوقف إطلاق النار في كافة أنحاء البلاد واستئناف المحادثات

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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