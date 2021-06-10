شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحكومة الشرعية تناشد المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته وإدانة جرائم الميليشيات بحق المدنيين في مارب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

ادانت الحكومة اليمنية، الجريمة الإرهابية التي إرتكبتها ميليشيا الحوثي الإنقلابية مساء اليوم بحث المدنيين في مدينة مأرب، عقب إستهداف مسجداً وسجناً للنساء بصاروخين باليستين وطارتين مفخختين، أسفر عن سقوط 8 شهداء وأكثر من 27 جريحاً بينهم نساء وأفراد من طواقم الإسعاف التي هرعت لإنقاذ الجرحى .



وأعتبر بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وفقا وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ، هذه الجريمة تحدي صارخ لكل الجهود الدولية والمبادرات الأممية والمساعي الإقليمية لإنهاء نزيف الدم اليمني ووقف الحرب .. مشيراً إلى هذه الجريمة جاء بعد أيام قليلة من جريمة بشعة لم يجف دماء ضحاياها بعد .

وجاء في البيان "ان الحكومة اليمنية وإذ تدين هذا الهجوم الجبان والاستهداف المستمر للمدنيين الأمنين في مأرب من قبل المليشيات الحوثية التي لا تحترم الأعراف والقوانين الدولية ولا تؤمن بمبادئ القانون الدولي الإنساني، فإنها تناشد المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ومجلس الأمن لتحمل مسؤولياتهم والخروج من دائرة الصمت الى دائرة الحزم وإدانة هذا الجريمة الإرهابية البشعة التي تستهدف تقويض جهود السلام ومعاقبة مرتكبيها وداعميهم".