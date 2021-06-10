معين عبدالملك يوجه برعاية اسر شهداء وجرحى مجزرة الحوثي الإرهابية في مارب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

وجه رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، وزارة الصحة العامة والسكان بالتنسيق مع قيادة السلطة المحلية بمحافظة مأرب بتكثيف ومضاعفة الجهود لتقديم العناية اللازمة للمصابين في المجزرة الإرهابية الجديدة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي، مساء اليوم، واستهدفت مسجد بحي سكني وسجن للنساء وسيارات اسعاف وسط مدينة مأرب.



وقدم رئيس الوزراء العزاء والمواساة لأسر الضحايا، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.. موجها بتقديم كل اشكال الرعاية والاهتمام لأسر الشهداء والعناية الطبية اللازمة للمصابين.

واستمع الدكتور معين عبدالملك خلال اتصال هاتفي اجراه مع محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، الى تقرير اولي حول هذه المجزرة البشعة والتي راح ضحيتها 8 شهداء و27 جريحاً من المدنيين في حصيلة أولية.. موضحا ان المليشيات شنت قصف متتالي على مدينة مأرب بصاروخين بالستيين وطائرتين مفخختين مستهدفة مسجداً في حي سكني وسط المدينة أثناء أداء صلاة المغرب بالإضافة إلى سجن للنساء في إدارة شرطة محافظة مأرب وسيارات إسعاف هرعت إلى مكان القصف لإسعاف الضحايا.

واكد رئيس الوزراء ان هذه الجريمة الحوثية البشعة بعد ايام قليلة على جريمة تفوقها بشاعة وارهاب هي الرد العملي على تحركات احلال السلام وتحدي سافر لجهود المجتمع الدولي واحتقار واستهانة بدماء اليمنيين.. لافتا الى ان جدية المجتمع الدولي في احلال السلام في اليمن تتمثل في موقفه وتحركه لردع هذه الجرائم الحوثية الإرهابية وعدم الاكتفاء بالادانة او الصمت والتجاهل.