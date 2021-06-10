شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : تفاصيل مجزرة حوثية مروعة قبل قليل في مأرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر محلية وطبية في محافظة مأرب، سقوط 8 شهداء و27 جريحاً من المدنيين في حصيلة أولية للقصف الذي شنته مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة ايرانياً، مساء اليوم الخميس 10 يونيو/حزيران، على مدينة مأرب.

وأوضحت المصادر لوكالة الانباء اليمنية(سبأ)، أن المليشيات الحوثية الإرهابية شنت مساء اليوم قصفاً متتالياً على مدينة مأرب بصاروخين بالستيين وطائرتين مفخختين مستهدفة مسجداً في حي سكني وسط المدينة أثناء أداء الصلاة مغرب اليوم بالإضافة إلى سجن للنساء في إدارة شرطة محافظة مأرب وسيارات إسعاف هرعت إلى مكان القصف لإسعاف الضحايا.

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واكدت المصادر، أن الحصيلة الأولية لضحايا القصف حتى لحظة كتابة الخبر، هي 8 شهداء وأكثر من 27 جريحاً والعدد مرشح للزيادة بينهم نساء وأفراد الطواقم الطبية التي تم استهدافها في القصف فضلاً عن تضرر أكثر من 4 سيارات إسعاف منها سيارتان تضررتا بشكل كلي.