معين عبدالملك يطلع على أحوال المقاتلين في مختلف جبهات وميادين البطولة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلع رئيس الوزراء، الدكتور معين عبدالملك، على أحوال المقاتلين من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل، في مختلف جبهات وميادين البطولة والشرف، والجهود الحكومية المستمرة لتوفير الاحتياجات اللازمة للمقاتلين، في هذه المعركة المصيرية والوجودية لاستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب ورفع المعاناة عن الشعب اليمني.



وأكد رئيس الوزراء ان المتطلبات والاحتياجات التي تم مناقشتها اثناء زيارته الميدانية الى مأرب تم توفير جزء كبير منها بحسب الأولويات، ويجري استكمال ما تبقى منها واستمرار تقديم الدعم وجميع الإمكانيات المطلوبة من اجل قيام الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل والشعب اليمني بدورهم في هذه المعركة من اجل تحقيق السلام والاستقرار.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية اجراها رئيس الوزراء، اليوم، مع وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، ورئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن صغير بن عزيز، وقائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن منصور ثوابه، حيث اطلع منهم على أحوال المقاتلين والأوضاع الميدانية والعسكرية.. ناقلا اليهم تحيات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولكل المقاتلين الابطال من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل والشعب اليمني والتقدير والاعتزاز بتضحياتهم في الدفاع عن الثوابت الوطنية والنظام الجمهوري.

واستمع الدكتور معين عبدالملك، الى تقرير موجز من وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة وقائد المنطقة العسكرية الثالثة، حول التطورات في مختلف الجبهات والوضع الميداني والمعنويات العالية التي يتحلى بها الابطال، للدفاع عن الشعب اليمني وكرامة الامة العربية من المشاريع الدخيلة.

وأشاد رئيس الوزراء بالدعم والاسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، التي تخوض مع الشرعية معركة العروبة والمصير الواحد ضد مشروع إيران التخريبي الهادف لزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.