عاجل.. صواريخ باليستية حوثية تضرب مأرب بسلسلة انفجارات عنيفة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

هزت مدينة مأرب ، الخميس، سلسلة انفجارات عنيفة مت حسب تالية إثر سقوط صواريخ باليستية أطلقتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، حسب سكان محليين.



وقال شهود عيان وسكان محليون وفقا لـ"العين الإخبارية"، إن سلسلة انفجارات ضخمة متتابعة هزت المدينة التي تأوي 2 مليون ونصف المليون مدني نصفهم نازحين.

وبحسب المصادر ذاتها فإن الانفجارات نتجت إثر سقوط 4 صواريخ باليستية على الأقل اطلقتهما مليشيات الحوثي من صنعاء وأدت لانفجارات مرعبة هي الأولى منذ أعوام.

لكن مصدر رسمي آخر، قال أن 3 صواريخ باليستية وطائرتين مسيرتين بدون طيار لمليشيات الحوثي ضربت مدينة مأرب.

ومن المتوقع أن يكون هناك عشرات الضحايا، حيث سمعت بشكل مكثف أصوات سيارات الإسعاف في أرجاء المدينة تهرع إلى مناطق متفرقة حيث أماكن سقوط الصواريخ الحوثية.

يأتي قصف مليشيا الحوثي لمدينة مأرب عقب هجوم دموي مزدوج ارتكبه الانقلابيون، السبت الماضي، وأسفر عن سقوط أكثر من 21 قتيلا وعديد من الجرحى.

كما يأتي عقب ساعات من تشيع أهالي مأرب لضحايا الهجوم الحوثي وسط صمت مهيب من الأطفال المشعيين "لليان"، الذين حملوا شعارات ولافتات تعبر عن حجم الكارثة.

ويعد الهجوم بمثابة رد فعلي من مليشيا الحوثي على الحراك الدولي للسلام وضمن موجة جديدة من التعصيد الأكثر وحشية.