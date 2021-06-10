بلادنا تشارك في اجتماعات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

شاركت الجمهورية اليمنية، اليوم، في اجتماعات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بوفد ترأسه السفير والمندوب الدائم لبلادنا لدى الوكالة هيثم شجاع الدين.



واستعرض السفير شجاع الدين في الاجتماع الذي اختتم اليوم، الى ما تقوم به ايران من دعم للمليشيا الحوثية الانقلابية وتزويدها بالاسلحة، بهدف زعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة..مطالباً ايران بالامتثال لالتزاماتها النووية في إطار اتفاق الضمانات الشاملة الخاصة بها وبروتوكولها الإضافي.

وناقش الاجتماع مواضيع متعلقة بالتعاون التقني، وضمانان الوكالة، وتطبيق الضمانات في كوريا وسوريا اضافة الى القدرات النووية الإسرائيلية.