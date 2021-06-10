لجنة تسويق النفط برئاسة رئيس الوزراء تعتمد آليات توفير ووصول النفط الخام لتشغيل محطة كهرباء الرئيس في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

اعتمدت اللجنة العليا لتسويق النفط في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، الاليات والتكاليف اللازمة لتوفير ووصول النفط الخام لتشغيل محطة كهرباء الرئيس في العاصمة المؤقتة عدن.



وأقرت اللجنة في اجتماعها المنعقد عبر الاتصال المرئي، الكمية اللازمة للتشغيل التجريبي لمحطة كهرباء الرئيس، والاجراءات العملية العاجلة لنقل الكميات ووصولها إلي المحطة، بناءا على التقرير المقدم من وزارة النفط والمعادن.

وتدارست اللجنة العليا، عدد من المقترحات والبدائل الخاصة بتوفير كافة متطلبات احتياجات محطة كهرباء الرئيس في عدن من الوقود بشكل مستقر، وأكدت على ضرورة التنسيق والتكامل في اعداد وتنفيذ هذه المقترحات بين وزارات المالية والنفط والمعادن والكهرباء والطاقة.

ووجه رئيس الوزراء وزارتي النفط والمالية بالبدء الفوري في نقل الكميات المقرة من الوقود اللازم للتشغيل التجريبي لمحطة كهرباء الرئيس في العاصمة المؤقتة عدن.. مؤكدا أهمية التركيز على الحلول العملية والعاجلة التي تساهم في تخفيف معاناة المواطنين خاصة في خدمة الكهرباء.