قتلى وجرحى في صفوف المليشيات الحوثية بنيران أبطال الجيش في الصفراء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

سقط قتلى وجرحى في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم الخميس، بنيران أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة الصفراء شمال محافظة صعدة.



وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة"إن وحدات من قوات الجيش نفّذت عملية تمشيط وتأمين للمواقع الأمامية في جبال الغرابة والجربة بجبهة الصفراء، بعد رصد استحداث مواقع ومحاولات تسلل قامت بها مجاميع حوثية خلال الأيام والساعات الماضية".

وأضاف "أن العملية نتج عنها مصرع وجرح العديد من عناصر المليشيا فيما استعاد أبطال الجيش أسلحة وذخائر خلفتها عناصر المليشيا".

واشار المصدر، الى المعنويات المرتفعة والجاهزية القتالية العالية التي يتمتع بها أبطال الجيش في الجبهة.