محافظ أبين يطلع على تجهيزات إنجاز محطة كهرباء 15 ميجا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلع محافظ أبين اللواء الركن أبوبكر حسين سالم، اليوم، ومعه مدير كهرباء أبين محمود مكيش، على التجهيزات الخاصة بمحطة كهرباء 15 ميجا المستأجرة في المجمع الحكومي التي يجري تجهيزها حاليا لمواجهة فصل الصيف وتعزيز توليد الكهرباء في أبين.



وشدد المحافظ حسين، على ضرورة حرص إدارة الكهرباء وطاقمها الفني على سرعة استكمال كافة إجراءات عملية تشغيل محطة الكهرباء بهدف تخفيف ما يعانيه المواطنين خلال فصل الصيف.

من جانبه أكد مدير كهرباء أبين، أن الجهود جارية بشأن إنجاز محطة الكهرباء خلال الأيام القادمة .. منوها أن هناك متابعة حثيثة من جانب وزير الكهرباء ومحافظ أبين لإنجاز أعمال تشغيل المحطة.

وفي سياق منفصل، زار محافظ أبين اللواء الركن أبوبكر حسين سالم، وأمين عام المجلس المحلي في أبين مهدي الحامد، مواقع تابعة للدولة تقع أسفل جبل خنفر، وذلك عقب إخراج باسطين منها.

وأكد محافظ أبين، على أهمية الحفاظ على الأراضي والعقارات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين للنظام والقانون.

رافق محافظ أبين وأمين عام المجلس المحلي في أبين، رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي في أبين أحمد السيد عيدروس وعدد من القيادات الأمنية.