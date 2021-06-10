اجتماع برئاسة الحامد يناقش تعزيز تحصيل الموارد في أبين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش اجتماع عقد اليوم برئاسة أمين عام المجلس المحلي في محافظة أبين مهدي الحامد، وضم مدراء عموم المؤسسات الإيرادية في أبين، عددا من التقارير التقييمية حول مستوى تحصيل الموارد المالية المحلية والمشتركة ووضع المقترحات التي من شانها تفعيل وتحسين تحصيل الإيرادات.



وجرى خلال الاجتماع، الاتفاق على إعادة تصويب الربط وتحصيل الأوعية الإيرادية لكل المرافق ووضع آليه عملية تسهم في عملية تحصيل الإيرادات بصورة فاعلة.

وأكد الحامد، على أهمية تضافر كافة الجهود من أجل وضع الخطط والبرامج وزيادة عمليات التنسيق المشتركة بين مختلف المؤسسات والإدارات الإيرادية بهدف الارتقاء بمستوى الإيرادات.

من جانبهم قدم مدراء عموم المؤسسات الإيرادية، عددا من المقترحات والحلول والرؤى المتعلقة بتطوير آليات التحصيل على مستوى مركز المحافظة والمديريات، وفقا وخطوات عملية لتجاوز الصعاب الحالية.