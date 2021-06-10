شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات الشرعية تكسر هجوماً حوثياً شمال الجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

كسرت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، اليوم الخميس، هجوماً لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، على مواقع عسكرية في جبهة الخنجر شمال مدينة الحزم بمحافظة الجوف.



وذكر مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن مجاميع من مليشيا الحوثي هاجمت مواقع عسكرية غرب جبهة الخنجر، إلا أن أبطال الجيش كانوا لها بالمرصاد حيث تصدوا للهجوم بكل كفاءة وأجبروها على التراجع والفرار..مؤكداً أن المعارك أسفرت عن سقوط العديد من عناصر المليشيا بين قتيل وجريح إلى جانب خسائر أخرى في المعدات.

وبالتزامن، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية بعدّة غارات تجمعات وتعزيزات للمليشيا الانقلابية في مواقع متفرقة بجبهة الخنجر، وألحق بها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.