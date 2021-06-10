وزير الصحة يتفقد عدد من المرافق الصحية في المهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلع وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، اليوم، على مستوى الخدمات المقدمة في مركز الغسيل الكلوي بمدينة الغيضة.



وتفقد الوزير مستودعات الإدارة العامة بمكتب الصحة بالمحافظة، واطلع على احتياجات المحافظة من الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية..موجهاً مكتب الصحة برفع كافة احتياجات القطاع الصحي.

الى ذلك تفقد وزير الصحة، سير العمل في مستشفى الغيضة المركزي، واستمع من إدارة المستشفى لشرح عن مستوى الخدمات الطبية المقدمة..مؤكداً حرص الوزارة على تقديم الدعم للقطاع الصحي.

كما اطلع على سير العمل في مركز الحميات ووحدة التشخيص الجزيئية الـ (PCR) الواقعة داخل حرم مستشفى الغيضة المركزي.