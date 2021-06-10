اختتام فعاليات الدورة التدريبية لتدريب المدربين TOT لمشروع الوقاية الصحية بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 يونيو 2021

الخليج 365 - المكـلا

اختتمت بقاعة أبراج بن محفوظ بمدينة المكلا فعاليات الدورة التدريبية لتدريب المدربين TOT لمشروع الوقاية الصحية من خلال تنمية القدرات وإجراءات تدابير النظافة في اليمن بمديريات ساحل ووادي حضرموت بمشاركة عدد 20 متدرب ومتدربه من الكوادر الصحية نفذها المدربين الدكتور محمد قائد الجابري الأمين العام للجمعية اليمنية لجودة الخدمات الصحية والتنمية والدكتور رشاد البعداني.



وفي حفل اختتام أكد الدكتور / محمد صالح الجمحي المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت إلى ضرورة الاستفادة من هذه الدورة التدريبية التي ستسهم في الحد من مكافحة وانتشار العدوى للأمراض والأوبئة داعيا المتدربين إلى ضرورة نشر التوعية المجتمعية بالقرى المستهدفة من خلال النزول الميداني مشيرا إلى أن هذه الدورة تأتي في إطار الشراكة بين مكتب الصحة والسكان والجمعية اليمنية لجودة الخدمات الصحية والتنمية شاكرا كل من أسهم في الترتيب والتنظيم والتنسيق لإنجاح أعمال هذه الدورة التدريبية لرفع كفاءة الكوادر الصحية في مجال النظافة.

من جانبه أشار الدكتور محمد قائد الجابري الأمين العام للجمعية اليمنية لجودة الخدمات الصحية والتنمية ومدرب الدورة إلى أن مشروع الوقاية الصحية من خلال تدابير اجراءات النظافة باليمن يتركز على ثلاثة محاور رئيسية ( نظافة المياة ‘ إدارة المخلفات ‘ استخدام المراحيض صديقة البيئة) وقال أن المرحلة الأولى تم تدريب فيها 20 متدرب ومتدربة لتنفيذ أنشطة المشروع للمدربين اللذين بدورهم سيقومون بتدريب 100 متطوع ومتطوعة في عدد 50 قرية بمديريات ساحل ووادي حضرموت وتنفيذ قرابة 15 جلسة بكل قرية من القرى المستهدفة ضمن جلسات التوعية الصحية من أجل معرفة الممارسات والسلوك في المناطق المستهدفة .

من جهته قال المهندس / محمود جلال منسق المشروع أن هذا المشروع سينفذ في ثلاث محافظات وهي ( حضرموت ‘ ذمار ‘ أب) وقد حصلت حضرموت على نسبة 50 بالمائة من مشروع الوقاية الصحية معربا عن شكرهم وتقدير للمتدربين لتفاعلهم في انجاح مخرجات المشروع وكذلك الجهات المنسقة ومكتبي الصحة والسكان بساحل ووادي حضرموت لجهودهم المبذولة في تسهيل اعمال المشروع.

كما ألقيت بالحفل كلمة المتدربين ألقاها الأستاذ / علي باجوه عبر فيها عن شكرهم وامتنانهم للجمعية اليمنية لجودة الخدمات الصحية والتنمية لتنفيذ هذه الدورة النوعية التي استفاد منها المتدربين معلومات كثيرة في مجال التنمية والنظافة وكيفية نشر التوعية المجتمعية راجيا لهم التوفيق والنجاح في مهامهم القادمة.

والجدير ذكرة أن المشروع يهدف إلى بناء قدرات 20 متدرب في مجال الوقاية الصحية وكذلك بناء قدرات عدد 100 متطوع ومتطوعة ورفع مستوى الوعي الصحي لمممارسة النظافة والوقاية الصحية بالقرى المستهدفة وتزويد السكان المحليين بمواد الوقاية والنظافة بالإضافة إلى التدخلات لعمل نماذج لحمامات صديقة البيئة بالمناطق المستهدفة.

وفي ختام الحفل قام المدير العام لمكتب الصحة والسكان الدكتور محمد الجمحي والأستاذ / عبدالله خميس مرعي نائب المدير العام لمكتب الصحة والسكان لشئون التخطيط والتنمية الصحية والأمين العام للجمعية اليمنية لجودة الخدمات الصحية والتنمية الدكتور محمد الجابري والدكتور / محمد لرضي عميد معهد العلوم الصحية ومدربي الدورة بتكريم المتدربين وتسليمهم شهادات المشاركة بالدورة وكذلك تكريم الجهات المساهمة في إنجاح فعاليات الدورة بشهادات تقديرية.