مطابع الكتاب المدرسي توقع عقد توريد ورق طباعي لفرعي عدن وحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

وقعت المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي في العاصمة المؤقتة عدن اليوم، عقدا لتوريد 200 طن متري ورق طباعي مسطح ٧٠ جرام مقاس 70×100 لفرعي المؤسسة في عدن وحضرموت.



وأفاد المدير التنفيذي للمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي الدكتور محمد عمر باسليم، بأنه تم توقيع العقد بعد حصول المؤسسة على تمويل جزئي وبسيط لطباعة الكتاب المدرسي بموجب قرار مجلس الوزراء السابق الذي ينص على تخصيص 5 مليار ريال لطباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي القادم 2021 - 2022م.

وأكد باسليم، على أهمية مساندة المؤسسة للايفاء بالتزاماتها لضمان عدم تعثر المؤسسة في طباعة للكتاب المدرسي للعام الدراسي القادم، وضمان استمرار المؤسسة بالإعلان عن مناقصات قادمة لتوريد مدخلات الإنتاج.