باذيب يناقش مع البنك الدولي انشاء الصندوق الائتماني متعدد المانحين لإعادة الإعمار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير التخطيط و التعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، اليوم، مع الفريق القطري لمكتب اليمن لدى مجموعة البنك الدولي برئاسة المديرة القطرية لمكتب اليمن تانيا ماير ، إنشاء الصندوق الائتماني متعدد المانحين لدعم الصمود والتعافي و إعادة الإعمار.



واستعرض اللقاء الذي عقد افتراضياً،حافظة مشاريع البنك الدولي في اليمن والهدف من إنشاء الصندوق الائتماني متعدد المانحين لدعم الصمود والتعافي و إعادة الإعمار و مقترح النظام الأساسي و سيناريوهات التدخلات و حوكمة مجلس شراكة الصندوق و أدواته التنفيذية.

وقدم الدكتور باذيب، ملاحظات الحكومة اليمنية على مسودة المذكرة المفاهيمية حول صندوق الصمود والتعافي وإعادة الإعمار في اليمن..متطرقاً الى أهمية الشراكة بين البنك والحكومة اليمنية في الإعداد لهذه الوثيقة الهامة، وبما يتناسب مع أولويات الحكومة اليمنية والأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد..مؤكداً اهمية أن يكون النظام الداخلي و آلية العمل ملائمة و منسجمة مع الوضع اليمني وخصوصياته في التعافي من الصراع.

كما تطرق وزير التخطيط، الى مقترح إنشاء صندوق إئتماني لدعم عمليات التعافي وإعادة الإعمار، تحت اشراف لجنة توجيهية من الحكومة والمانحين وشركاء التنمية الدوليين..داعياً الى وضع استراتيجيات مراقبة للصندوق تعتمد على ممارسة مبتكرة لتوفير البيانات وتحسين متانتها وموثوقيتها ، مع مراعاة النهج في سياقات الدول "الهشة" الأخرى ، لتعظيم الاستفادة من البيانات وتحسين ثقة أصحاب المصلحة وبما يعزز مبدأ الشفافية.

واشار الدكتورباذيب، الى تعويل الحكومة اليمنية على مجموعة البنك الدولي كمؤسسة دولية ذات خبرة كبيرة للنهوض باليمن من أزمته الاقتصادية، وتوسيع نطاق التدخلات للمحفظة 19، لتشمل قطاعات حيوية هامة مثل المياه و الصرف الصحي و الزراعة و الاسماك بالإضافة، و تعزيزها بتدخلات عاجلة و مكملة في قطاعي النقل و الطرقات مع تسريع آليات السحب و الصرف لاحتياجات اللقاحات والمعدات و المستلزمات الخاصة بجائحة فيروس كورونا المستجد الممولة من مجموعة البنك الدولي.

وطالب وزير التخطيط والتعاون الدولي، الاهتمام ببناء القدرات المؤسسية للدولة، من خلال تقديم الدعم الفني للجهات الحكومية ودعم المؤسسات اليمنية الناجحة مثل الصندوق الاجتماعي ومشروع الاشغال العامة وصندوق الرعاية الاجتماعية، وأهمية تفعيل الدور الرقابي لوزارة التخطيط والتعاون الدولي في الاشرف والمتابعة على البرامج والمشاريع والمنح التي يقدمها البنك وتنفذ تحت مظلة وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.

من جانبها اشارت رئيسة الفريق تانيا ماير، الى ان ملاحظات الحكومة سيتم استيعابها والترتيب لعقد اجتماع آخر عقب استيعابها..لافتة الى تطلعها لمساعدة اليمن والشراكة مع الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي.

حضر اللقاء وكيل الوزارة لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية الدكتور محمد الحاوري ، ووكيل الوزارة رئيس المكتب الفني بالوزارة المهندس شعيب الصغير ، ومن جانب البنك الدولي عمر العاقل مسؤول عمليات البنك في اليمن.