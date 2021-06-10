وزير الصحة ومحافظ المهرة يضعان حجر الأساس لإنشاء مصنع أوكسجين بمستشفى الغيضة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

وضع وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، اليوم، ومعه محافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر، حجر الأساس لمشروع إنشاء مصنع أوكسجين بمستشفى الغيضة المركزي.



واوضح وزير الصحة، ان المصنع سيغطي احتياجات مستشفى الغيضة ومستشفيات المحافظة مع الاستغناء على جلب الأوكسجين من محافظات أخرى..مؤكداً ان المصنع سيشكل إضافة كبيرة للقطاع الصحي بمحافظة المهرة الواعدة التي تنمو بشكل كبير.

وثمن الوزير بحيبح، جهود الكادر الطبي والتمريضي بالمحافظة..مؤكداً على أهمية تكامل الجهود بالمحافظة لتوفير الاحتياجات وتذليل الصعوبات أمام كافة القطاعات.

من جانبه، أكد محافظ المهرة، حرص السلطة المحلية في توفير احتياجات القطاع الصحي وفق الإمكانيات المتاحة.