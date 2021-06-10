مؤسسة إبداع بالتعاون مع مؤسسة الأمل للطلاب المتفوقين تحتفلان باليوم العالمي للبيئة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 يونيو 2021

الخليج 365 - المكـلا

شهدت قاعة مؤسسة الأمل التنموية للطلاب المتفوقين بالعاصمة عدن اليوم إحتفالية بمناسبة اليوم العالمي للبيئة 5يونيو 2021م تحت شعار "إعادة التصور إعادة الإنشاء الاستعادة (استعادة النظام البيئي)"، التي تنظمها مؤسسة إبداع للبيئة والتنمية المستدامة وبالتنسيق مع مؤسسة الامل للطلاب المتفوقين التنموية عدن والشبكة العربية للبيئة والتنمية "رائد" والشبكة العالمية للحد من مخاطر الكوارث"GNDR".



وقدمت خلال الفعالية عدد من اورق العمل والمناقشات من قبل المشاركين والتي أكدت في مجملها أهمية الحفاظ على البيئة على مستوى الوطن.

وخلال أفتتاح الفعالية القى الدكتور ياسر باعزب أستاذ الإعلام بجامعة عدن رئيس مؤسسة إبداع كلمة عبر فيها عن أهمية المناسبة والتي تأتي هذا العام والوطن يمر بوضع أستثنائي وصعب ، مشيدا" بكل المشاركين بالإحتفاء باليوم العالمي للبيئة 5يونيو 2021 .. مؤكدا" على ضرورة الإهتمام بالبيئة والحد من العادات السيئة والضارة والتي تحفز على مزيد من التدهور والعمل معا" لإعادة إصلاح وإستعادة النظام البيئي.

وأشاد بالجهود التي تبذل في الحفاظ على البيئة من قبل وزارة المياه والبيئة ممثلة بالوزير المهندس توفيق الشرجبي والهيئة العامة لحماية البيئة ممثلة بالمهندس عمار ناصر العولقي ، وكافة الجهود التي تبذل من أجل الحفاظ على البيئة على مستوى الوطن .

واكدت الفعالية على عدد من التوصيات منها الحفاظ على البيئة ومنها الإسراع في إيجاد الحلول المناسبة للسفينة صافر والتي تعد كارثة بيئية تهدد اليمن والمناطق المجاوره لها والحد من السطو على المحميات الطبيعية والحد من الصيد الجائر ، وتنفيذ القوانيين البيئية ، ودعوة لإيقاف الحرب ونتائجها الكارثية ، ونشر تقافة السلام في المجتمع