تعرف على آخر تطورات الوضع الوبائي بساحل حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 يونيو 2021

الخليج 365 - المكلا

أصدرت اللجنة الفنية لمكافحة فيروس كورونا، التابعة لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت، آخر تطورات الوضع الوبائي بساحل المحافظة ليوم أمس الأربعاء.



وفيما يلي ننشر نص البيان نقلا عن "منصة وعي"، كما ورد:

لا توجد حالات مؤكدة حتى يوم الأربعاء

لا توجد حالات وفاة جديدة

الحالات النشطة 52 حالة نشطة مؤكدة موزعة كالتالي :

47 حالة تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة والمتابعة من قبل فرق الاستجابة السريعة في المنزل وهم بحالة صحية جيدة

3 حالات تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة في مركز العزل بمستشفى ابن سينا

حالتين تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة في مركز العزل بمستشفى الدكتور رياض