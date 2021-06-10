البحسني يشهد توقيع اتفاقية مشروع مبنى معهد العلوم الصحية بمدينة المكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 يونيو 2021

الخليج 365 - المكـلا

شهد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، مراسم توقيع اتفاقية مشروع مبنى معهد العلوم الصحية بمدينة المكلا.



ويشمل المشروع بناء قاعات دراسية ومختبرات للمعهد الصحي بالإضافة إلى قاعات للمؤتمرات، في مساحة إجمالية 1200 متر مربع، داخل مساحة المعهد، وبمبلغ إجمالي مليون ونصف المليون ريال سعودي، على أن يتم استكمال المشروع خلال فترة زمنية مقدرة بسنة منذ بدء العمل بالمشروع.

ونوه المحافظ البحسني بأهمية المشروع الذي سيساهم في توسعة المعهد وتعزيز دوره في رفد القطاع الصحي بالكوادر المؤهلة في المجال الصحي، مبدياً حرص قيادة السلطة المحلية بالمحافظة على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه سير العمل بالمشروع، شاكراً تدخلات أصحاب الأيادي البيضاء من رجال الخير التي تساند جهود قيادة السلطة المحلية بالمحافظة وتخدم أبناء حضرموت في مختلف المجالات.

وقع الإتفاقية عن معهد العلوم الصحية بالمكلا مدير المعهد الدكتور محمد عوض لرضي، وعن فاعل خير المهندس مراد عبدالقادر باسلامة، وبحضور مدير الوحدة التنفيذية لمشاريع التنمية بحضرموت الدكتور زكريا عبدالرحمن بكير