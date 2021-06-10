البحسني يبحث مع رئيس نقابة الصحفيين فرع حضرموت إمكانية تطوير الوسائل الصحفية والإعلامية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 يونيو 2021

الخليج 365 - المكـلا

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، رئيس نقابة الصحفيين فرع حضرموت سالم الشاحت.



وبحث المحافظ البحسني مع الشاحت إمكانية تطوير الوسائل الصحفية والإعلامية في حضرموت، بمختلف المجالات المرئية والمسموعة والمقروءة، وناقش اللقاء آلية تسخير جوانب التثقيف من خلال الرسائل الإعلامية الهادفة إلى رفع وعي وثقافة أفراد المجتمع.

وأكد محافظ حضرموت أن الرسائل الإعلامية تعد من أهم العناصر الأساسية في العمليات الإعلامية والصحفية، في سبيل تحقيق الأهداف، مشيراً إلى دورها في تثقيف ورفع ثقافة الأفراد والمجتمعات، وتوجيه الجمهور وتوعيته وإرشاده من خلال المنابر الإعلامية.

بدوره أبدى رئيس نقابة الصحفيين فرع حضرموت استعداده بتقديم المقترحات الصحفية والإعلامية والنصح والإرشاد لكافة وسائل الإعلام، في سبيل مساندة السلطة المحلية وإبراز دورها عبر الوسائل الإعلامية.