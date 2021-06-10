الوكيل بجاش يبحث مع نائب وزير الخارجية التشيكي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور منصور علي بجاش، اليوم، مع نائب وزير الخارجية التشيكي مارتن تلابا، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.



وتطرق وكيل وزارة الخارجية، الى مستجدات عملية السلام في بلادنا، والجهود الإقليمية و الدولية والأممية الرامية لوقف إطلاق النار..مشيراً الى الوضع الإنساني الصعب الذي تسببت به المليشيا الحوثية جراء انقلابها على الشرعية الدستورية، واستمرار هجومها العبثي على محافظة مارب و قصفها لمخيمات النازحين والأعيان المدنية، والتي كان أخرها العملية الإجرامية السبت الماضي والتي راح ضحيتها العشرات بعضهم من الأطفال.

ولفت الوكيل بجاش، الى الوضع الخطير الذي وصل إليه خزان صافر النفطي، جراء استمرار المليشيات الحوثية في مساومتها ورفضها السماح بوصول الفريق التابع للأمم المتحدة، وهو ما أصبح ينذر بكارثة إنسانية وبيئية وشيكة.

بدوره، أكد نائب وزير الخارجية التشيكي، على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين..معرباً عن عزم بلاده رفع مستوى الدعم للتخفيف من الأزمة الإنسانية التي تعاني منها اليمن..مجدداً موقف بلاده الثابت والداعم للحكومة الشرعية، وكذلك للجهود الرامية الى تحقيق السلام وعودة الأمن والاستقرار الذي ينشده الشعب اليمني.

حضر اللقاءرئيس دائرة مكتب وزير الخارجية السفير عبدالقادر محمد هادي، ورئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالخارجية التشيكية بيتر هلاديك ، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والسفير التشيكي الغير المقيم لدى بلادنا يوراي كوديلكا.