وزير الداخلية ومحافظ المهرة يترأسان اجتماعاً للجنة الأمنية بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

ترأس وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، ومحافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر، اليوم، اجتماعاً موسعاً للجنة الأمنية بالمحافظة، لمناقشة الأوضاع الأمنية وسير العمل في الإدارات والمصالح الأمنية والأجهزة العسكرية.



واشاد وزير الداخلية، بجهود الاجهزة الامنية في مختلف الوحدات، والتي ساهمت في تثبيت وتعزيز الامن والاستقرار..ناقلاً للجميع تحيات فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

واستعرض الاجتماع، مستجدات الأوضاع الأمنية بالمحافظة، وسير العمل في الإدارات والمصالح الأمنية والأجهزة العسكرية، وأبرز الاحتياجات لرفع كفاءة وأداء المؤسسة الأمنية.

بدوره اكد محافظ المهرة، استعداد السلطة المحلية لدعم الأجهزة الأمنية وتذليل الصعوبات التي تواجهها وفق الإمكانيات المتاحة.