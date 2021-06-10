طلاب كلية الشريعة والقانون يطلعون على خدمات مكتب حقوق الإنسان بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 يونيو 2021

طلع طلاب كلية الشريعة والقانون بجامعة الأحقاف، اليوم، على طبيعة عمل مكتب حقوق الإنسان وتطبيق ما تلقوه من معارف نظرية في مادة القانون



الدولي العام وحقوق الإنسان.

واستمع الطلاب من مدير عام مكتب وزارة حقوق الإنسان بوادي حضرموت والصحراء المحامي عمر العامري، الى شرح مفصل عن المهام والاختصاصات

التي يتولاها المكتب والأنشطة التي يتم تنفيذها مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان في مجالالتوعية بالقوانين بين أوساط كافة الشرائح الاجتماعية والفئات العمرية في المجتمع المحلي على مستوى مديريات الوادي والصحراء .

وأبدى طلاب الكلية ومعهم الدكتور حسن برك باسيود وعدد آخر من استاذة الكلية، جملة من الاستفسارات عن الحريات والحقوق في القانون الوطني

والدولي .