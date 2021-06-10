لقاء بسيئون يستعرض مشروع الانذار المبكر للحد من أضرار السيول والفيضانات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

استعرض فريق (أورجانك يمن) في لقاء عقد، اليوم، بمدينة سيئون برئاسة وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، مشروع الانذار المبكر للحد من أضرار السيول والفيضانات .



وفي اللقاء الذي حضره وكيل المحافظة المساعد المهندس هشام السعيدي، وضم عدد من مدراء عموم المكاتب التنفيذية والمرافق ذات الاختصاص، أوضح استشاري الفريق الدكتور أحمد عبيد، لمحة كاملة عن المشروع الذي يهدف الى الحد من حدوث كوارث الفيضانات من خلال تحديثات ومعلومات دقيقة عن الفيضانات للإشعار المبكر للمواطنين بوقت الخطر الحقيقي والواجب فعله واتخاذ الاجراءات المناسبة في تلك اللحظة.

وأشادا وكيلا المحافظة المساعدين بفكرة المشروع ، آملين تنفيذها على أرض الواقع باعتبارها ذات جدوى وستسهم بشكل فاعل في الحد من الكثير من الأضرار التي قد تحصل نظرا للتغيرات المناخية..منوهين الى أهمية الاستفادة من الأجهزة والأدوات الأخرى في عدد من المواقع لإعطاء مؤشرات للتدخل العاجل في الوقت المناسب.