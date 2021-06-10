اجتماع بعدن يناقش المساحات الآمنة بالمجمعات الصحية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 يونيو 2021

ناقش اجتماع موسع ضم مدراء المجمعات الصحية بعدن، اليوم، مشروع اكتشاف الحالات للأطفال المستضعفين الذي ينفذه مكتبي الصحة والشئون الاجتماعية بدعم من منظمة اليونسيف.



واستعرض الاجتماع الذي ترأسه مدير مكتب الصحة والسكان بعدن الدكتور علي عبدالله صالح، آليات تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كوفيد-19 وضمان صحة الكادر الصحي والأطفال معا وتطبيق المعايير السليمة لاكتشاف الحالات.

واكد مدير صحة عدن، أهمية المشروع في إيجاد البيئية المناسبة للأطفال المستهدفين..داعيا إلى تظافر الجهود في توسيع العمل بين صفوف الأطفال والاسهام في اكتشاف حالات سوء التغذية و المحتاجين.