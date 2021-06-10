اخبار الخليج / اخبار اليمن

اجتماع بعدن يناقش المساحات الآمنة بالمجمعات الصحية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجتماع بعدن يناقش المساحات الآمنة بالمجمعات الصحية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 يونيو 2021

ناقش اجتماع موسع ضم مدراء المجمعات الصحية بعدن، اليوم، مشروع اكتشاف الحالات للأطفال المستضعفين الذي ينفذه مكتبي الصحة والشئون الاجتماعية بدعم من منظمة اليونسيف.

 

واستعرض الاجتماع الذي ترأسه مدير مكتب الصحة والسكان بعدن الدكتور علي عبدالله صالح، آليات تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كوفيد-19 وضمان صحة الكادر الصحي والأطفال معا وتطبيق المعايير السليمة لاكتشاف الحالات.

 

واكد مدير صحة عدن، أهمية المشروع في إيجاد البيئية المناسبة للأطفال المستهدفين..داعيا إلى تظافر الجهود في توسيع العمل بين صفوف الأطفال والاسهام في اكتشاف حالات سوء التغذية و المحتاجين.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا