وكيل وزارة الخارجية يبحث مع القائم بأعمال السفارة اليابانية تنسيق المواقف بين البلدين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 يونيو 2021

بحث وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور منصور بجاش، اليوم، مع القائم بأعمال السفارة اليابانية لدى بلادنا كازوهيرو هيجاشي، عدداً من قضايا التعاون بين البلدين والشعبين الصديقين وآفاق تطويرها، وتنسيق مواقف البلدين إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وخلال اللقاء، تطرق وكيل وزارة الخارجية إلى تطورات الأوضاع على الساحة المحلية بما في ذلك استمرار التصعيد العسكري لمليشيا الحوثي الانقلابية على محافظة مأرب، واستهدافها للمناطق السكانية بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة المسيرة، والتي كان آخرها الحادث الإرهابي الذي وقع السبت الماضي وراح ضحيته العديد من الأبرياء المدنيين..مؤكداً أن استمرار السلوك الحوثي الإجرامي سيؤدي إلى إطالة أمد الحرب وتفاقم الوضع الإنساني.

وأشار، إلى التداعيات الخطيرة للوضع الراهن لخزان صافر النفطي العائم نتيجة استمرار مراوغة مليشيا الحوثي الانقلابية وعدم سماحها للفريق الفني التابع للأمم المتحدة للوصول للخزان تحت مبررات وشروط غير منطقية، حاثاً المجتمع الدولي على مواصلة الضغط على المليشيات الحوثية لحل مشكلة الخزان بشكل عاجل.

بدوره، جدد القائم بالأعمال الياباني التأكيد على موقف بلاده الثابت تجاه اليمن وحكومته الشرعية، ودعمها للجهود الرامية لتحقيق السلام وإعادة الأمن والاستقرار في اليمن.