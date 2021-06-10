انعقاد ورشة تعريفية وترويجية لمشروع التدريب المهني ودعم المهارات التجارية بتريم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

عقدت بمديرية تريم بحضرموت ، اليوم، ورشة تعريفية وترويجية لمشروع التدريب المهني ودعم المهارات التجارية ، التي نظمتها وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية.



وفي افتتاح الورشة التي شارك فيها 39 مشاركا ومشاركة ، أشاد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي بالتدخلات التي تنفذها وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر وتسهم في مساعدة الكثير من أصحاب المشاريع المتعثرة للمضي قدما والنجاح وتجاوز التحديات والصعوبات التي تواجههم نظرا للأوضاع الاقتصادية والصحية وغيرها .

ويهدف مشروع التدريب المهني ودعم المهارات التجارية الى تمكين الشباب من اكتساب المهارات المهنية والتقنية والتجارية ، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال لتعزيز قابليتهم للتوظيف ومشاركتهم المنتجة في أنشطة الانعاش الاقتصادي والمحلي ، بما يحقق القضاء على الفقر بجميع أشكاله وأبعاده ، وتحسين سبل عيش اليمنيين وتسهيل الوصول للخدمات الانتاجية الشاملة.