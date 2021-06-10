شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجتماع تقييمي بعدن لمدخلي البيانات الخاصة بحملة التحصين ضد كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

عقد مكتب الصحة العامة والسكان بعدن، اليوم، اجتماعاً تقييماً لمدخلي البيانات الخاصة بحملة التحصين ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



ووقف الاجتماع برئاسة مدير مكتب الصحة الدكتور علي عبدالله صالح، أمام مهمة إدخال البيانات للمطعمين خلال الحملة والمسافرين الذي طعموا بمراكز عدن والرفع بها لتسهيل إدخال بياناتهم في سجل النظام الإلكتروني الذي اطلقته وزارة الصحة العامة والسكان.

وحث مدير صحة عدن، مدخلي البيانات الإسراع في إدخال البيانات وتوخي الدقة فيها وتجاوز المعوقات في البيانات ومعالجتها رقميا بما يخدم إعداد سجل بيانات سلي.