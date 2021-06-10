وقفة تضامنية بالشموع أمام منزل أسرة الطفلة ليان طاهر بمدينة مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

نفذ العشرات من الأطفال مساء اليوم الاربعاء وقفة تضامنية بالشموع أمام منزل الطفلة ليان طاهر في مدينة مأرب للتنديد بالمحرقة المروعة التي ارتكبتها مليشيات الحوثي الارهابية في مدينة مأرب وراح ضحيتها 21 مدنياً بينهم الطفلة ليان.



ورفع الأطفال المشاركون في الوقفة الشموع وصوراً للطفلة ليان قبل وفاتها وصوراً أخرى لجثتها المتفحمة في هذه المحرقة المروعة بالإضافة إلى صور لأطفال قتلوا بصواريخ وقذائف مليشيات الحوثي التي استهدفت مدينة مأرب خلال الفترة الماضية .

كما رفع المشاركون في الوقفة لافتات كتبت عليها عبارات نددت بهذه الجريمة الإرهابية،وطالبت المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب أطفال مأرب، ومحاسبة قيادات مليشيات الحوثي على جرائمها المستمرة بحق المدنيين.

وعبر الأطفال خلال وقفتهم عن مخاوفهم من أن تطالهم صواريخ المليشيات وطائراتها المفخخة التي تطلقها باستمرار باتجاه الأحياء السكنية ومخيمات النازحين في مدينة مأرب .. داعيين الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وكل المنظمات المعنية بالطفولة إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والتدخل العاجل لوضع حد للجرائم والانتهاكات الحوثية المستمرة بحقهم وضمان محاكمة كل من تلطخت أياديهم بدماء أطفال اليمن وعدم إفالتهم من العقاب.

وكانت مليشيات الحوثي الإرهابية قد استهدفت محطة وقود في حي الروضة أثناء وجود عشرات السيارات أمام المحطة بانتظار البنزين يوم السبت الماضي ما أدى إلى استشهاد 21 مدنياً وإصابة آخرين واحتراق 7 سيارات وتضرر سيارتي إسعاف هرعت لإسعاف الضحايا إثر استهدافها بطائرة مفخخة أطلقتها المليشيات بعد دقائق من إطلاق الصاروخ.