شاهد: نجاح اتفاق جديد بين الشرعية والحوثي ... تفاصيل

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يزيد بن سلمان - شبوة - اليمن.. تبادل 16 أسيرًا بين الحكومة و"الحوثي"

شكري حسين/ الأناضول

أجرت الحكومة اليمنية وجماعة "الحوثي"، الخميس، عملية تبادل للأسرى تم خلالها الإفراج عن 16 أسيرا بواقع 8 من كل جانب، وفق عسكري يمني.

وفي تصريح للأناضول، قال العقيد يحيى الحاسر، رئيس لجنة الأسرى والمعتقلين في المنطقة العسكرية السادسة (شمالي البلاد): "تم تحرير 8 أسرى من جنود الجيش اليمني، مقابل 8 من جماعة الحوثي".

وأوضح الحاسر، أن "عملية تبادل الأسرى جرت بالقرب من منطقة الكنائس بمحافظة الجوف (شمال)".

وحتى الساعة 9: 00 ت.غ، لم تصدر جماعة الحوثي اليمنية بيانا بشأن عملية التبادل.

وسبق أن نفذ الطرفان عدة صفقات لتبادل الأسرى، بجهود محلية وأممية، إذ قدم الجانبان في مشاورات برعاية أممية بالسويد عام 2018، قوائم تضم ما يزيد عن 15 ألف أسير ومعتقل ومختطف.

ولا يوجد إحصاء دقيق بعدد أسرى الطرفين، لا سيما أن آخرين وقعوا في الأسر بعد هذا التاريخ.

وفي أكتوبر/ تشرين أول الماضي، تبادلت الحكومة والحوثيون، على مدى يومين، 1056 أسيرا من الجانبين، في أكبر صفقة تبادل منذ بدء الحرب بين الطرفين قبل نحو 7 سنوات.

ويشهد اليمن، منذ نحو 7 سنوات، حربا بين القوات الحكومية، مدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، والحوثيين المدعومين من إيران من جهة أخرى، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.