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عاجل.. التحالف العربي: لا صحة لاستهداف الفرقة الأولى مدرع بصنعاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 يونيو 2021

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نفى التحالف العربي  اليوم الخميس، تنفيذ أي عمليات عسكرية بمحيط صنعاء أو أي مدينة يمنية أخرى الفترة الماضية.

 

وقال التحالف العربي، في بيان، إنه "لا صحة لاستهداف الفرقة الأولى مدرع بصنعاء".

 

وأشار التحالف إلى أن "عدم تنفيذ أي عملية عسكرية بمحيط صنعاء أو مدينة يمنية أخرى يهدف لتهيئة الأجواء السياسية للمسار السلمي".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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