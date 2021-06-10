شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. التحالف العربي: لا صحة لاستهداف الفرقة الأولى مدرع بصنعاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

نفى التحالف العربي اليوم الخميس، تنفيذ أي عمليات عسكرية بمحيط صنعاء أو أي مدينة يمنية أخرى الفترة الماضية.



وقال التحالف العربي، في بيان، إنه "لا صحة لاستهداف الفرقة الأولى مدرع بصنعاء".

وأشار التحالف إلى أن "عدم تنفيذ أي عملية عسكرية بمحيط صنعاء أو مدينة يمنية أخرى يهدف لتهيئة الأجواء السياسية للمسار السلمي".