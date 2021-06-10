إسقاط طائرة مفخخة للحوثيين في محافظة الجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 يونيو 2021

الخليج 365 ـ الجوف

أسقطت دفاعات القوات الحكومية، الخميس، طائرة مسيّرة "مفخخة" حوثية فوق محافظة الجوف، (شمال شرقي اليمن).



وقال المركز الإعلامي للقوات الحكومية، إن "دفاعات قواتهم أسقطت طائرة مسيّرة مفخخة تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية في جبهة الجدافر شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف".

وبحسب مصدر عسكري فإن الطائرة الحوثية المسيّرة، التي تم إسقاطها شرق مدينة الحزم، كانت في طريقها نحو أهداف مدنية.

وكثفت مليشيا الحوثي من عمليات استهدافها المدنيين والأعيان المدنية في الأسواق والأحياء السكنية بواسطة الصواريخ والطائرات المسيرة مخلفة وراءها عشرات الضحايا بينهم أطفال