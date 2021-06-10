شكرا لقرائتكم خبر عن جديد العرافة ليلى عبد اللطيف.. 2021 عام الموت والحرائق وهذا ماسيحدث لمحمد بن سلمان وحكام عرب .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حلت "سيدة الإلهام" ليلى عبد اللطيف ضيفة على برنامج "سؤال محرج" مع الإعلامي طوني خليفة الذي يبث عبر "صوت بيروت انترناشيونال" وأطلقت توقعات جديدة .

إليكم أبرز ما توقتعه:

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