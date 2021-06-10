مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 يونيو 2021

خاص- الخليج 365

تواصل جائحة كورونا التراجع في مختلف المناطق اليمنية المحررة، تزامنا مع تزايد حالات الشفاء اليومية، مسجلة مستجدات الساعات الماضية الأخيرة 43 حالة اشتباه بالفيروس، و9 إصابات مؤكدة.



وأكدت لجنة الطوارئ بوزارة الصحة، تسجيل 43 حالة اشتباه جديدة بالفيروس الوبائي كورونا، بينها 9 إصابات مؤكدة نالت منها حضرموت ثلاث حالات، بينما تقاسمت بقيتها بالتساوي كل من "تعز ، عدن، ومأرب".

كما سجلت اللجنة حالة وفاة واحدة من حضرموت بالإضافة إلى 18 حالة شفاء من إجمالي 37 حالة، في حين توزعت بقية الحالات كالتالي: (8 في تعز، 5 في شبوة، وثلاث حالات في كل من لحج ومأرب).

وبذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى (6832) حالة، منها (1337) حالة وفاة، و(3675) حالة شفاء