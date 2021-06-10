لن تصدق ما يفعله بجسمك شرب كوب من الشاي الأسود يومياً.. النتائج صادمة

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عدن - ياسمين التهامي - بعتبر الشاي الأسود من أشهى وأشهر المشروبات حول العالم، ويحتوي على عناصر غذائية مهمة جداً للصحة كمضادات الأكسدة والكافيين والمعادن. وسنستذكر لكم الآن فوائد الشاي الأسود: قد يهمك ايضاً التقليل من مخاطر الإصابة بمرض التروية القلبية. تخفيض خطر الإصابة بأمراض القلب الإقفارية. تقلل من أمراض الشرايين التاجية مثل؛ النوبات القلبية. يساعد في مكافحة السرطان. التقليل من مخاطر مرض السكري. يحمي من السكتات القلبية. يخفف من اضطراب المعدة. التقليل من الكولسترول. تخفيض احتمالية الإصابة بأمراض القلب والسمنة. مضاد للجراثيم. تعزيز نمو البكتيريا الجيدة وتثبيط نمو البكتيريا السيئة، مثل: السالمونيلا. تقليل الأعراض غير المرغوب فيها لداء الملوية البوابية، بما في ذلك القرح. يقلل من خطر الإصابة بالفشل الكلوي وفقدان البصر والنوبات القلبية. خفض هرمونات التوتر.

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