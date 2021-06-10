بيتكوين تقاوم خطوة الضرائب الأمريكية وتقفز 8.5%.. تفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

قفز سعر عملة بيتكوين 8.54 بالمئة إلى 36 ألفا و265 دولارا ، مساء الأربعاء، لتضيف 2853.31 دولار فوق سعر إغلاقها السابق.



وصعدت بيتكوين، وهي أكبر العملات المشفرة في العالم وأكثرها رواجا، 30.8 بالمئة عن أدنى مستوياتها هذا العام عند 27 ألفا و734 دولارا الذي بلغته في الرابع من يناير كانون الثاني.

وربحت إثريوم 2.29 بالمئة لتسجل 2566.4 دولار اليوم، بارتفاع 57.55 دولار عن سعر الإغلاق السابق.

وهبطت بيتكوين، العملة الرقمية الأشهر في العالم، إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع أمس الثلاثاء، بعد أن دعا تشارلز ريتيج رئيس إدارة الضرائب في الولايات المتحدة الكونجرس إلى منح إدارته سلطات قانونية واضحة فيما يتعلق بالإبلاغ عن تحويلات العملات المشفرة.

وفي شهادته أمام لجنة المالية بمجلس الشيوخ، قال ريتيج "أعتقد أننا بحاجة إلى سلطة من الكونجرس".

وأضاف "نتعرض للتحديات بشكل متكرر، ومن الأهمية بمكان الحصول على إملاء واضح من الكونجرس بشأن سلطة جمع تلك المعلومات".

وفي تعاملات الثلاثاء، هبطت بيتكوين 4.5 بالمئة إلى 32055.20 دولار في أواخر جلسة التداول، بعد أن نزلت أثناء الجلسة إلى 31025 دولارا وهو أدنى مستوى لها منذ التاسع عشر من مايو أيار عندما هوت إلى حوالي 30 ألف دولار للمرةالأولى منذ يناير كانون الثاني.

وخسرت العملة المشفرة نصف قيمتها منذ أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا عند 65 ألف دولار تقريبا في أبريل نيسان.