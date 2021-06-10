شكرا لبحثكم عن خبر محمد الحوثي يبتز السعودية ب محمود الصبيحي وشقيق هادي " تفاصيل" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن رئيس مايُسمى باللجنة الثورية العليا في مليشيا الحوثي، القيادي محمد علي الحوثي، استعداد جماعته للإفراج عن وزير الدفاع، محمود الصبيحي، واللواء ناصر هادي، شقيق الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي.

واشترط الحوثي مقابل الإفراج عن وزير الدفاع وشقيق الرئيس هادي ومعهم اثنين آخرين ممن تريده الحكومة من المعتقلين لدى المليشيات، مقابل وقف محاكمة الحمساويين المعتقلين في السعودية.

وكتب الحوثي في تغريدة عبر تويتر: "عليكم أن تضغطوا على قيادة النظام السعودي حتى ايقاف محاكمتهم والافراج عن الحمساويين المعتقلين مقابل صفقةنفرج بهاعن محمود ومنصور هادي واثنين معهم ممن تريدوه لدينا".

يأتي ذلك العرض من قبل مليشيا الحوثي تزامنًا مع الضجة حول لقاء ممثل حركة حماس بقيادات حوثية في صنعاء، والتي أثارت موجة انتقادات يمنية وعربية عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لحركة حماس.

وتتعمد مليشيا الحوثي على استغلال القضية الفلسطينية من أجل حشد مزيد من المجندين لقتال اليمنيين وجمع الأموال لتسخيرها لمصلحة المجهود الحربي.