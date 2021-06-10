شكرا لقرائتكم خبر عن سياسي سعودي بارز يكشف هذا ما كنا نخشاه في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال المحلل السياسي السعودي سلمان العقيلي ان السلام مع الحوثي يعني الإعتراف بالهزيمة وانتصار المشروع الإيراني على المشروع العربي في اليمن. وأشار العقيلي في تغريدة على تويتر الى ان السلام مع الحوثي معناه الإعتراف بالهزيمة والإستسلام لشروطه، لافتا الى ان ذلك يعني إنتصار المشروع الإيراني في جنوب الجزيرة العربية على المشروع العربي. قد يهمك ايضاً

واعتبر العقيلي ان فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة رسمياً دعم للحوثي وفتح المجال بشكل أوسع لإدخال السلاح والمال والمقاتلين.

واختتم السياسي السعودي تغريدته قائلا: هذا ما كنا نخشاه.

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