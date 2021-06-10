أطفال مأرب يتضامنون بالشموع أمام منزل الطفلة "ليان"

المنامة - ياسر ابراهيم - نفذ العشرات من أطفال محافظة مأرب، مساء الأربعاء، وقفة تضامنية بالشموع أمام منزل ‫الطفلة "ليان" التي تفحمت جثتها بصاروخ باليستي، أطلقته مليشيا الحوثي على حي سكني بالمدينة، وراح ضحيته 21 مدنياً بينهم السبت الماضي.



ورفع الأطفال المشاركون في الوقفة الشموع وصوراً للطفلة ليان قبل وفاتها وصوراً أخرى لجثتها المتفحمة في الجريمة المروعة بالإضافة إلى صور لأطفال قتلوا بصواريخ وقذائف حوثية خلال الفترة الماضية .



كما رفع المشاركون في الوقفة لافتات كتبت عليها عبارات نددت بهذه الجريمة المروعة، وطالبت المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب أطفال مأرب، ومحاسبة الحوثيين على جرائمهم المستمرة بحق المدنيين.



وعبّر الأطفال خلال وقفتهم عن مخاوفهم من أن تطالهم صواريخ مليشيات الحوثي وطائراتها المفخخة التي تطلقها باستمرار باتجاه الأحياء السكنية ومخيمات النازحين في مدينة مأرب.



وقالت وكالة "سبأ" الرسمية، أن الأطفال دعوا الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وكل المنظمات المعنية بالطفولة إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والتدخل العاجل لوضع حد للجرائم والانتهاكات الحوثية المستمرة بحقهم وضمان محاكمة كل من تلطخت أياديهم بدماء أطفال اليمن وعدم إفلاتهم من العقاب.



وكانت مليشيا الحوثي الإرهابية قد استهدفت محطة وقود في حي الروضة أثناء وجود عشرات السيارات أمام المحطة بانتظار تعبئة البنزين يوم السبت الماضي ما أدى إلى مقتل 21 مدنياً وإصابة آخرين واحتراق 7 سيارات وتضرر سيارتي إسعاف هرعت لإسعاف الضحايا إثر استهدافها بطائرة مفخخة أطلقها الحوثيون بعد دقائق من إطلاق الصاروخ.