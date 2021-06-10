شكرا لبحثكم عن خبر هكذا تتخلص من انتفاخ البطن .. والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - يعاني الكثير من مشكلة انتفاخ البطن والغازات المتكررة والتي تسبب الشعور بالألم والارهاق.

وبحسب مصادر متخصصة فإن خلط الماء بالزنجبيل والليمون والنعاع والخيار والزنجبيل تعد خلطة فعالة للتخلص من غازات وانتفاخات البطن فوراً.

وأشارت المصادر إلى أنه وبكل بساطة شرب الماء يزيل الترسبات السامة في الجسم، ناهيك عن نوافع الزنجبيل الذي أجمع عليه العديد من الأطباء.

فما هي تلك الخلطة؟

هي عبارة عن ليترين من الماء يضاف إليهما “ليمونة” مقطعة شرائح بشكل ناعم، وخيارة واحدة مقطعة شرائح رفيعة بنفس الطريقة، و12 ورقة نعناع، وملعقة من الزنجبيل المبروش ناعماً.

تنقع في البراد حتى اليوم الثاني، ومن ثم يصفى الخليط ويشرب الماء طوال النهار.

يذكر أن تلك الخلطة كانت خاصة ببرنامج حمية يعالج انتفاخ البطن عرفت بـ”مباه ساس” تيمناً بـالآنسة ساس التي أطلقت تلك الخلطة على يوتيوب قبل 3 سنوات.