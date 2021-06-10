شكرا لبحثكم عن خبر وفاة وإصابة 20 شخصا جراء حادثة مرعبة في حضرموت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توفي 5 أشخاص بينما أصيب قرابة 15 آخرين في حادث مروري مروع بمحافظة حضرموت شرق اليمن . ونقل "الموقع بوست" عن شهود عيان قولهم إن 20 شخصا سقطوا في الحادث الذي وقع على خط سيئون المكلا، اليوم الأربعاء. وأضاف الشهود أن الحادث وقع بمنطقة رسب بمديرية ساه غرب وادي حضرموت، ونتج عنها وفاة أحد المهندسين المختصين في الآثار ووالده وزوج أخته. وأشاروا إلى أن الحادث وقع بين باص نقل صغير وسيارة هايلكس، حين كان يقل ركابا إلى مدينة المكلا لحظة تعرضهم للحادث.

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